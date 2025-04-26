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أحمد جودة - القاهرة -

قال النمساوي أوليفير جلاسنر، المدير الفني لكريستال بالاس، إنه يتعامل مع مواجهة أستون فيلا، المقررة غدا السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مثل أي مباراة أخرى.

مدرب كريستال بالاس: ويمبلي بلا معنى دون الفوز

ويقف كريستال بالاس على بعد مباراة واحدة فقط، من ثالث نهائي للفريق في 163 عاما.. وتعد هذه فرصة للفوز بأول لقب كبير، في تاريخ النادي.

لكن جلاسنر أضاف أن اللعب في ويمبلي "سيكون بلا معنى، إذا لم ينجح الفريق في التأهل للنهائي".

وأوضح: "سنستمتع بهذه المباراة.. إنه أكبر ملعب في إنجلترا، وهو بمثابة تقليد عريق، وقد نلعب أمام 40 ألفا من جماهير كريستال بالاس".

وأردف: "لكني لا أهتم، إذا كنا نلعب في سلهرست بارك أو فيلا بارك.. سنحاول الفوز، وأسلوبنا لن يكون مختلفا"