نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب: الاتفاق مع إيران يسير بشكل جيد (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور جديد بشأن العلاقات بين واشنطن وطهران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن المفاوضات الجارية مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن هناك "خيارين فقط" أمام طهران، أحدهما "ليس جيدًا"، على حد وصفه. وأوضح ترامب أن المحادثات تجري بصورة "جادة للغاية"، ملمّحًا إلى إمكانية اتخاذ قرار قد يُفضي إلى إنقاذ حياة الكثيرين، في إشارة إلى احتمالات خفض التوتر الإقليمي.

في المقابل، أكدت إيران عبر تصريحات لرئيسها مسعود بزشكيان استعدادها لإبرام صفقة نووية جديدة مع الولايات المتحدة "على قدم المساواة"، شرط احترام المصالح الإيرانية. وتأتي هذه التصريحات بعد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي استضافتها روما برعاية وزير الخارجية العماني، حيث وصف الطرفان الأجواء بأنها "بناءة". ومن المقرر أن تُستأنف الجولة الثالثة من المفاوضات يوم السبت 26 أبريل، بدءًا بجلسات فنية يعقبها تقييم سياسي، حسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية.

وتظل الأنظار متجهة نحو روما لمعرفة ما إذا كانت هذه التحركات ستؤدي إلى تفاهم فعلي يعيد الاتفاق النووي إلى مساره، في ظل أجواء إقليمية مشحونة وترقّب دولي حذر.