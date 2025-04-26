نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: غوتيريش لن يشارك في احتفالات عيد النصر بموسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن الأخير لن يتمكن من زيارة موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو لا تتوقع أن يأتي الأمين العام للأمم المتحدة في التاسع من مايو المقبل.

ستشهد العاصمة الروسية موسكو في التاسع من مايو احتفالات بمناسبة عيد النصر على النازية في ذكراه الـ 80.

ومن المقرر أن يزور موسكو بمناسبة احتفالات التاسع من مايو العديد من القادة العالميين، بما في ذلك رئيس الصين شي جين بينغ، ورؤساء فنزويلا والبرازيل وصربيا نيكولاس مادورو، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وألكسندر فوتشيتش، وكذلك رئيسا وزراء الهند وسلوفاكيا ناريندرا مودي وروبرت فيتسو.

كما من المقرر أن يحضر موكب النصر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورؤساء أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان إلهام علييف، وقاسم جومارت توكاييف، وسادير جاباروف، وشوكت ميرضياييف، وإمام علي رحمون وآخرون.