مال وأعمال

وزير التموين: التعاون مع ماجد الفطيم لتعزيز الاستثمارات…

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  • وزير التموين: التعاون مع ماجد الفطيم لتعزيز الاستثمارات… 1/9
  • وزير التموين: التعاون مع ماجد الفطيم لتعزيز الاستثمارات… 2/9
  • وزير التموين: التعاون مع ماجد الفطيم لتعزيز الاستثمارات… 3/9
  • وزير التموين: التعاون مع ماجد الفطيم لتعزيز الاستثمارات… 4/9
  • وزير التموين: التعاون مع ماجد الفطيم لتعزيز الاستثمارات… 5/9
  • وزير التموين: التعاون مع ماجد الفطيم لتعزيز الاستثمارات… 6/9
  • وزير التموين: التعاون مع ماجد الفطيم لتعزيز الاستثمارات… 7/9
  • وزير التموين: التعاون مع ماجد الفطيم لتعزيز الاستثمارات… 8/9
  • وزير التموين: التعاون مع ماجد الفطيم لتعزيز الاستثمارات… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: التعاون مع ماجد الفطيم لتعزيز الاستثمارات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 03:14 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بما يحقق الاستفادة القصوى من إمكانيات الشركات العالمية العاملة في السوق المصري

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جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي شركة ماجد الفطيم، لبحث سبل التعاون المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية والشراكات المحتملة بين الوزارة والشركات التابعة للمجموعة، بحضور قيادات الوزارة وعدد من مسؤولي المؤسسة.

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وأوضح فاروق، أن تناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية والتوسع في الشراكات، والتي تشمل تشغيل المولات والمنافذ، والتوسع في فتح فروع جديدة، إلى جانب تصدير المنتجات المصرية إلى دول الخليج، وأفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ضمن الأسواق التي تدير فيها مجموعة ماجد الفطيم عملياتها.

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وأشار إلى أن الوزارة حريصة على دعم فرص التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري، خاصة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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