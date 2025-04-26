العالم اليوم - بيراميدز المصري لنهائي أبطال إفريقيا.. هذا موعد القمة

انتم الان تتابعون خبر بيراميدز المصري لنهائي أبطال إفريقيا.. هذا موعد القمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أبريل 2025 01:23 صباحاً - تأهل فريق بيراميدز المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 3 - 2 ، الجمعة في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم أورلاندو بايرتس بهدف سجله ريليبوهيلي موفوكينغ في الدقيقة 41، وتعادل فيستون ماييلي لبيراميدز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، سجل موهاو نوكوتا الهدف الثاني لأورلاندو في الدقيقة 52، قبل أن يسجل رمضان صبحي هدف التعادل في الدقيقة 57، ثم سجل ماييلي الهدف الثاني له والثالث لبيراميدز في الدقيقة 84.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل السلبي، ليصعد بيراميدز فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - 2.

موعد النهائي

بهذا الفوز تأهل بيراميدز إلى النهائي حيث سيواجه فريق صن داونز الجنوب أفريقي الذي أخرج الأهلي المصري من البطولة بعدما تعادلا 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ولكنه تفوق بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وستقام المباراة النهائية للبطولة بنظام الذهاب والإياب.

سيقام الذهاب على أرض صن داونز في جنوب إفريقيا يوم 24 مايو المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة، يوم 1 يونيو المقبل.