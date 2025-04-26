نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعيين سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة بالأهلي بعد رحيل كولر؟ إليك الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد التعادل أمام صن داونز الجنوب أفريقي وذلك ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

عاجل.. تعيين سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة بالأهلي بعد رحيل كولر؟ إليك الحقيقة



وتعادل الفريقين بهدف لمثله ليعبر الفريق الجنوب إفريقي لمحطة النهائي بقاعدة الأهداف خارج الأرض.

وترددت الأقاويل حول تغيير الجهاز الفني والذي يعد أبرز الترشيحات وجود سيد عبد الحفيظ ضمن الجهاز الفني القادم.

وقال سيد عبدالحفيظ: "مينفعش اتكلم حاليًا عن ترشيحي للعودة للنادي الأهلي وفي ناس لسا في مناصبها، انا واحد من اولادي الاهلي وتربيت في النادي 36 سنه ".

وتابع: "ولكن لة عندي ارتباطات وامور تعاقديه تلفزيونية وشروط جزائية كبيرة"

وتسود حالة من الحزن الجماهيري بعد وداع البطولة خاصة مع وجود عامل الأرض والجمهور.

