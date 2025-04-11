أخبار اليمن : الشريف يعزي بوفاة الرئيس الاسبق لفرع المؤتمر بشبام كوكبان

الشريف يعزي بوفاة الرئيس الاسبق لفرع المؤتمر بشبام كوكبان
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي/احمد ابراهيم الشامي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام الاسبق بمديرية شبام كوكبان.
وأشاد الامين العام المساعد في البرقية التي بعثها الى اولاد الفقيد خالد وطارق ومحمد احمد ابراهيم الشامي وافراد الاسرة وكافة ال الشامي بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت بمناقب الفقيد الذي رحل الى جوار ربه عن عمر ناهز ال 72 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن والمجتمع وحل القضايا والاصلاح بين الناس ؛وكان نموذجا للقيادي المؤتمري المخلص والوفي لتنظيمه .
وعبر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
(إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون).
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