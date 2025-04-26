51439 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

51439 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 51 ألفا و439 شهيدا و117 ألفا و416 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، أن عدد الشهداء والمصابين، منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 مارس الماضي، بلغ 2062 شهيدا، و5375 مصابا، مشيرة إلى أن 84 شهيدا، بينهم 6 شهداء تم انتشالهم، و168 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، استأنف عدوانه على قطاع غزة يوم 18 مارس الماضي، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.