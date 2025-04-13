نعرض لكم الان تفاصيل خبر داليا السواح: المنسوجات والصناعات الهندسية والدوائية أبرز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 03:14 مساءً - شاهندة إبراهيم وباره عريان و محمد أحمد وسمر السيد _حذرت داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية سلبًا على حركة التجارة العالمية، وانعكاس ذلك على إيرادات قناة السويس.

أشارت السواح في تصريحات لحابي، إلى أن ارتفاع تكلفة الاستيراد؛ نتيجة لتغيّر سلاسل الإمداد قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق المحلية.

التوسع في جذب الاستثمارات وتحفيز التصنيع المحلي ضروريان لزيادة الصادرات

ومع ذلك، ترى العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية أن مصر أمام فرصة للاستفادة من التحولات في التجارة العالمية؛ إذا توسعت في جذب الاستثمارات وتحفيز التصنيع المحلي.

وقالت إن الحكومة تدرس حاليًا الأثر المحتمل لهذه السياسات بشكل تفصيلي، والسيناريوهات المحتملة للتعامل معها، ومن ثم تحديد سبل تعظيم الاستفادة من التحولات المحتملة في السياسة التجارية الأمريكية.

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أضافت السواح أن الدولة تعمل على تعزيز موقعها كمركز صناعي ولوجستي بديل بتطوير المناطق الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوطين سلاسل الإنتاج.

وأشارت إلى أن المنافسة تتزايد بين دول المنطقة لجذب الاستثمارات العالمية الباحثة عن أسواق مستقرة وبيئات إنتاج بديلة، في ظل التحولات المرتقبة في السياسات التجارية الأمريكية.

وأكدت داليا السواح أن الموقع الإستراتيجي والاتفاقيات التجارية وتوافر العمالة المدربة بتكلفة تنافسية عوامل تجعل مصر خيارًا جذابًا للمستثمرين.

وترى العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية أن أبرز القطاعات المرشحة للاستفادة من الرسوم الجمركية الأمريكية هي المنسوجات والصناعات الهندسية والدوائية والغذائية والتعبئة والتغليف.