نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: طرح وحدات صناعية كاملة المرافق بمحافظتي الأقصر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 03:14 مساءً - كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، انه من المقرر الإعلان عن طرح عدد من الوحدات الصناعية الشاغرة جاهزة وكاملة المرافق بمحافظتي الأقصر وأسوان وباقي محافظات مصر في الأول من مايو القادم احتفالا بعيد العمال.

ووجه الوزير، هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، لتجنب قيام الهيئة في اتخاذ إجراءات سحب الأراضي وكذا التأكيد على تطبيق إجراءات رادعة على تسقيع الأراضي الصناعية.

وأكد كامل الوزير خلال اللقاء مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.

حضر اللقاء، الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة، ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظتي الأقصر وأسوان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.

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وخلال الاجتماع، وجه الوزير مسؤولي وممثلي هيئة التنمية الصناعية، بضرورة عقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مسؤولي كلا من محافظتي أسوان والأقصر والجهات المختصة بهدف متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وزارة الصناعة الرامية إلى تحقيق تنمية صناعية مستدامة بالمحافظة وبحث كافة المعوقات التي تواجة المستثمرين الصناعيين على أرض الواقع.

وأشار كامل الوزير إلى توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد، والتى تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقا من تأكيده بأن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، التي تشهد انطلاق إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأعلن الوزير، أن محافظتي الأقصر وأسوان ستكونا أُولى محافظات الصعيد التى ستشهد جولات ميدانية تفقدية لبحث متطلبات مستثمريها وحل التحديات التي تواجههم وذلك ضمن سلسلة من الجولات المقرر القيام بها دوريا لكافة محافظات مصر خلال الفترة القادمة وذلك لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بصعيد مصر الصناعية.