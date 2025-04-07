العالم اليوم - فيديو.. السيسي وماكرون يتجولان في خان الخليلي

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. السيسي وماكرون يتجولان في خان الخليلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أبريل 2025 12:24 صباحاً - اصطحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، لتناول العشاء في منطقة خان الخليلي التاريخية في القاهرة، وتجولا وسط الحشود حسبما أظهرت مقاطع فيديو.

ووصل ماكرون إلى القاهرة مساء الأحد، في زيارة رسمية تركز على إنهاء الحرب في غزة.

وكتب الرئيس الفرنسي على حسابه في منصة "إكس"، أنه وصل إلى القاهرة بمواكبة "طائرات رافال المصرية"، التي وصفها بأنها "رمز قوي لتعاوننا الاستراتيجي".

واستهل ماكرون زيارته مصر بجولة خاصة في المتحف المصري الكبير الذي سيفتتح رسميا في يوليو المقبل، بعد عقدين على بدء العمل فيه.

ويضم المتحف المطل على أهرامات الجيزة نحو مئة ألف قطعة أثرية مصرية، من بينها مجموعة توت عنخ آمون الذهبية، بينما يتقدم مدخله التمثال العملاق للملك رمسيس الثاني.

ويعقد الرئيسان المصري والفرنسي محادثات رسمية صباح الإثنين، قبل أن ينضم إليهما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قمة ثلاثية تناقش التطورات في قطاع غزة.

وكان قصر الإليزيه قال في بيان إن الزيارة التي تستمر 48 ساعة ستناقش الحرب في غزة "بشكل معمق"، لافتا إلى أن "مصر والأردن شريكان أساسيان في حل النزاع".

ويرافق ماكرون في زيارته وزراء الخارجية جان نويل بارو، والجيوش سيباستيان لوكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.

ومن المقرر أن توقع مصر وفرنسا خلال الزيارة اتفاقات في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجددة والتعليم الجامعي.

ويتضمن برنامج الزيارة ليوم الإثنين جولة في جامعة القاهرة، وفي خط مترو الأنفاق الذي تشغله الشركة الفرنسية RATP، كما يشارك ماكرون والسيسي في جلسة لمنتدى الأعمال المصري الفرنسي.

وسيشهد ماكرون عرضا حول مشروع الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.

ويتوجه ماكرون الثلاثاء إلى العريش في شمال سيناء شرقي مصر، التي تبعد 50 كيلومترا من معبر رفح الذي يصل مصر بقطاع غزة.

وسيؤكد ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان سلامة سكان القطاع، وإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات، بحسب بيان الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيلتقي في ميناء العريش، الذي يعد منصة لجمع المساعدات بهدف إدخالها إلى غزة من معبر رفح، أفراد طواقم منظمات فرنسية وأممية غير حكومية، والهلال الأحمر المصري، ويرجح أن يلتقي فلسطينيين.

وتمر غالبية المساعدات الموجهة إلى غزة عبر معبر رفح، إلا أن إسرائيل تمنع دخولها منذ بداية مارس الماضي، بينما تشدد غاراتها العنيفة على القطاع المدمر.