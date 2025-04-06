أخبار اليمن : أمطار متوقعة خلال الساعات المقبلة

أمطار متوقعة خلال الساعات المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، وأجواء حارة نهاراً في المناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء النهار مع احتمال هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الغربية والشمالية الغربية على محافظات صنعاء، عمران، ذمار، حجة، المحويت، صعدة وريمة.

وقد يتكون الضباب أو الشابورة المائية على المرتفعات والمنحدرات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

وتُتوقع كذلك أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً على سواحل البلاد عموماً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الداخلية من السواحل الغربية، وأجواء غائمة جزئياً على أرخبيل سقطرى مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء منه.

في حين تكون الرياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وخليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء صحوة وحارة نهاراً في المناطق الصحراوية، وتتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 34 -39 درجة مئوية، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وحث المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، على عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول.

ونبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما نبه المواطنين في سهل تهامة والمناطق الصحراوية من الأجواء الحارة، داعياً إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل.