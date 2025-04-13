أجواء متقلبة وأمطار متفرقة.. توقعات حالة الطقس خلال الأيام القادمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 05:40 مساءً - قدمت تقارير إعلامية تغطية خاصة حول توقعات الطقس للأيام القادمة، من إعداد أحمد إسماعيل وتقديم نهال رأفت، حيث استضاف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للحديث عن تفاصيل الحالة الجوية.

وأوضح القياتي إن البلاد تشهد اليوم طقس معتدل خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات، بينما ستكون الأجواء أكثر حرارة في مناطق جنوب الصعيد.

ومع دخول الليل وبداية الصباح، درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ، وسيكون الطقس مائل للبرودة.

أما بخصوص الأمطار، فأشار إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة، ممكن تكون رعدية في بعض الأوقات، خصوصًا على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، وسيناء، كمان في احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وارتداء ملابس مناسبة للتقلبات اللي بتحصل بين النهار والليل، خصوصًا مع اقتراب فصل الربيع.