القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة الملكي والبلوجرانا عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري في نهائي كأس الملك.

ويستضيف ملعب "لا كارتوخا"، هذا الكلاسيكو المنتظر الذي سيجمع بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس الملك.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس الملك

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كأس الملك

سيتم نقل وإذاعة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 2HD وSSC 5HD.