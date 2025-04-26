نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي مع نظيره برشلونة بقيادة هانز فليك مساء اليوم السبت 26-5-2025 على ملعب "لا كارتوخا" في نهائي كأس الملك.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس الملك

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فران جارسيا.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 2HD وSSC 5HD.