نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ريال مدريد مساء اليوم السبت 26 أبريل 2025 على ملعب "لا كارتوخا" في نهائي كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس الملك

تبدأ أحداث مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوند، إينيجو مارتيني، ب أو كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، بابلو جافي.

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كأس الملك

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مدريد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 2HD وSSC 5HD.