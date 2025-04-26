نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة وذلك في بطولة نهائي كأس ملك إسبانيا في مباراة قوية ومرتقبة.

ووصل ريال مدريد لهذا الدور بعد تحقيق فوز على حساب ريال سوسييداد بخماسية مقابل أربع أهدف بمجموع المباراتين.

وعلى الجانب الاخر نجح صاحب الصدراة بالفوز على حساب أتليتكو مدريد بذات النتيجة ليصعد الفريقين للمباراة النهائية في قمة مرتقبة.

موعد مواجهة ريال مدريد أمام برشلونة في كأس الملك والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات SSC والتي تنقل حصريا بطولة كأس ملك إسبانيا في مصر والشرق الأوسط.

ويتولى الثنائي فهد العتبي وفارس عوض مهمة التعليق على أحداث النهائي المرتقب.