الداخلية تكشف حقيقة وفاة متهم داخل قسم شرطة بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 05:41 مساءً - بالنسبة لما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة بزعم تعرضه للتعذيب، فإن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية إتجار بالمواد المخدرة وبتاريخ 12 إبريل الجارى إنتابته حالة من الهياج حال تواجده بمحبسه، وتعدى على عدد من النزلاء مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم وتم نقله لغرفة حجز أخرى، حيث اشتبك مع النزيل المتواجد بها وتم السيطرة عليه.

وفى وقت لاحق شعر المذكور بحالة إعياء ونُقل للمستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة فى حينه.