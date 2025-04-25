بدء تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025: قدم ساعتك الآن 60 دقيقة واعرف مواقيت الصلاة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أبريل 2025 01:22 صباحاً - بدأ رسميا الآن تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025، وذلك بتقديم السعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 1 صباحا بدلًا من 12 صباحا.

ويبدأ رسميا تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025، وتحديدا منتصف ليل اليوم الخميس / صباح الجمعة، حيث يتم فى تمام الساعة 12 منتصف الليل تقديم الساعة 60 دقيقة لتكون الساعة الواحدة صباح الجمعة، وذلك بحسب ما حدده القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 16 إبريل 2023، والذى حدد موعد تطبيق التوقيت الصيفى، ليكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

ووفقا لقانون التوقيت الصيفى، يكون تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل والتى توافق هذا العام 25 إبريل 2025، وتكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

إقرار العمل بـ التوقيت الصيفى فى مصر جاء بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفى على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوى بتأخير الساعة 60 دقيقة.

تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025 يوم الجمعة

وتم اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفى أو الشتوى، كون يوم الجمعة إجازة رسمى فى معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل فى المصالح الحكومية والمؤسسات، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي

يتربط تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025 بإجراء عدد من التغييرات فى المواعيد، وخاصة مواقيت الصلاة التى يبحث عنها الكثير من المواطنين، حيث يتم تعديل مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويقدم"دوت الخليج" مواقيت الصلوات الخمس يوم الجمعة 25-4-2025، بعد تطبيق التوقيت الصيفى، فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:52

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:58

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:35 م

موعد صلاة العشاء 9:00 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:39

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:25 م

موعد صلاة العشاء 8:49 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:38

وقت صلاة الظهر 12:41

موعد صلاة العصر 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:14 م

وقت صلاة العشاء 8:34 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 13: 4

موعد صلاة المغرب 7:14 م

موعد صلاة العشاء 8:32

مواعيد مترو الأنفاق بالتوقيت الصيفى فى مصر

كما يغير مترو الأنفاق، ساعته بالتزامن مع بداية الساعات الأولى ليوم غد الجمعة، مساء اليوم الخميس، للعمل بالتوقيت الصيفى، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا (00:01) من منتصف الليل مساء الخميس، لتصبح الساعة حينها 01:01 صباحًا.

وتبدأ مواعيد عمل محطات المترو الثلاثة من الساعة 5 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل.