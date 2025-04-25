نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر إبراهيم يهدي التعادل لصن داونز في الوقت القاتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي البطولة.

وسجل ياسر إبراهيم هدف التعادل لصن داونز بالخطأ في مرماه مع حلول الدقيقة 90 مع سيطرة كبيرة لصن داونز على أمور المباراة.

وافتتح اللاعب طاهر محمد طاهر هدف التقدم لفريقه بصاروخية مدوية هزت شباك الضيوف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وكان الفريقين قد تعادلا سلبيا في الذهاب مباراة شهدت تفوق جماعي للمارد الأحمر والذي قدم مباراة عكس التوقعات حول أداء الأهلي.