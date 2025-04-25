أخبار اليمن : جريحان بقذيفة للمرتزقة في مقبنة تعز

جريحان بقذيفة للمرتزقة في مقبنة تعزأصيب مواطنان في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، مساء اليوم، جراء سقوط قذيفة من مرتزقة العدوان.

وأفاد مصدر محلي بأن القذيفة سقطت على إحدى آبار المياه في منطقة الجبلين بمديرية مقبنة، أثناء ما كان الرعاة يسقون أنعامهم، ما أدى إلى إصابة عبدة فائد فرحان أحمد (40 عاماً) وإصلاح غالب فرحان أحمد (30 عاما).

وأكد المصدر أن إصابتهما خطيرة، وقد جرى نقلهما إلى أحد المشافي في منطقة الحوبان لتلقي العلاج .