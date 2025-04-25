نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح معرض "إبداعات التصميم" بالمعهد العالي للفنون التطبيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص وزارة التعليم العالي على دعم الإبداع الطلابي وتعزيز قدرات الشباب الموهوبين، شهد المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس افتتاح معرض "إبداعات التصميم" الخاص بطلاب الفرقة الإعدادية، وذلك برعاية الأستاذة الدكتورة سهير عثمان، عميد المعهد، التي أكدت خلال كلمتها الافتتاحية أن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل فعال في تنمية المهارات العملية للطلاب، وتُعد امتدادًا لرؤية المعهد في ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي.

وقد نُظم المعرض تحت إشراف الدكتورة هبة عبدالعال، التي قدمت دعمًا أكاديميًا وفنيًا متواصلًا للطلاب، وأشرفت على تنفيذ مشروعاتهم بالتعاون مع الدكتورة هاجر إسماعيل وبما يعكس الحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، ويترجم أهداف المعهد في تخريج كوادر قادرة على مواكبة التحديات المهنية المستقبلية.

وأوضحت الدكتورة عبير فاروق وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب أن المعرض قد شهد عرض مجموعة متنوعة من المشروعات والتصميمات التي عكست المستوى الفني والمهاري المتميز للطلاب، حيث برزت في الأعمال المعروضة عناصر الابتكار والدقة والجودة، مما نال استحسان الحضور من أولياء الأمور والمهتمين بمجال الفنون التطبيقية، والذين أشادوا بما قدمه الطلاب من نماذج مشرّفة تعكس اجتهادهم طوال العام الدراسي.