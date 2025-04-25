اللحظات الأخيرة لكولر في الأهلي: اجتماع إداري لبحث مصيره بعد ضربة صن داونز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أبريل 2025 09:33 مساءً -

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا طارئا مساء اليوم لبحث مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد وداع بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل الإيجابي مع صن داونز بهدف لكل فريق، مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وهناك اتجاهه قوي داخل الأهلي لإقالة كولر وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

وأطاح صن داونز الجنوب أفريقي بـ الأهلي من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل معه بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكانت مباراة الذهاب كانت قد إنتهت بالتعادل السلبي ، ودفع الأهلي فاتورة الأداء العقيم والدفاعي على مدار الـ90 دقيقة وهي الطريقة التي أعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفني الذي فشل في إدارة المباراة.

وبذلك ينتظر صن داونز الفائز من بيراميدز وأورلاندو بيراتس لمواجهة أحدهما في نهائي البطولة.

وخاض الأهلي المباراة ، بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، أشرف داري ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، مصطفى العش، مروان عطية ، إمام عاشور ، أحمد رضا ، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.