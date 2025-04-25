العالم اليوم - بهدف عكسي قاتل.. الأهلي المصري يودع دوري أبطال إفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 25 أبريل 2025 09:25 مساءً - واصل النادي الأهلي المصري رحلة الدفاع عن لقبه القاري بعد أن تخطى صن داونز الجنوب إفريقي 2-1، مساء الجمعة، على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأهل فريق صن داونز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما تعادل مع مضيفه الأهلي المصري 1-1، الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.

وتقدم الأهلي بهدف سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 24، وتعادل صن داونز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة بهدف عكسي سجله ياسر إبراهيم، بالخطأ في مرمى فريقه.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل السلبي، ليتعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1-1، ولكن صعد صن داونز للنهائي مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وبات هذا التعادل هو الثامن بين الأهلي وصن داونز في تاريخ مواجهتهما المباشرة علما بأن كل فريق فاز على الآخر 5 مرات.

ويلتقي صن داونز في النهائي مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تقام بين بيراميدز المصري، وضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في وقت لاحق من اليوم، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.