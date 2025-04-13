نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصدرون ورؤساء شركات: التصنيع وتنويع أسواق التصدير.. طوق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أبريل 2025 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم وباره عريان و محمد أحمد وسمر السيد _ اتفق مصدرون ورؤساء شركات زراعية، على أن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، والتحديات التي فرضتها الرسوم الجمركية الأمريكية، أبرزت أهمية السوق المصرية كوجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية.

شددوا على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي ورفع جودة المنتجات، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة ومتنوعة، بهدف التحوط من التأثيرات السلبية للقرارات المفاجئة والتقلبات الاقتصادية العالمية.

وطالبوا في تصريحات لجريدة دوت الخليج بضرورة إعادة تقييم السياسات التصديرية، خاصة المتعلقة بالحاصلات الزراعية، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الآسيوية والأوروبية.

واقترح أحد المصدرين تقديم حوافز قوية لجذب الاستثمارات، تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، إلى جانب تيسير إجراءات تأسيس الشركات.

وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تدفقًا متزايدًا لرؤوس الأموال الأجنبية، مشيرًا إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعكس بوضوح تزايد الاهتمام الدولي بالسوق المصرية.

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من جانبه، شدد رئيس إحدى الشركات الزراعية على ضرورة زيادة الدعم الحكومي للمصدرين، مؤكدًا أن تنويع الأسواق التصديرية أصبح ضرورة حتمية، حيث إن الاعتماد على سوق واحدة يشكل مخاطرة كبيرة في ظل الظروف الحالية.

ويرى آخر أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد طلبًا متزايدًا من الأسواق الخارجية يتجاوز حجم الإنتاج المحلي، مشددًا على أن الاهتمام بالتصنيع الزراعي والغذائي يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع فرص التصدير.

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