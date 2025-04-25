"ولاد الشمس" يحتل المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch IT

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق مسلسل "ولاد الشمس" نجاحًا لافتًا في الآونة الأخيرة، حيث تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة Watch It، مما يعكس شعبيته المتزايدة ومكانته المميزة بين أبرز المسلسلات حاليًا.

أبطال وصناع مسلسل "ولاد الشمس"



مسلسل ولاد الشمس يشارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



مسلسل ولاد الشمس

أحداث مسلسل "ولاد الشمس"



وتدور أحداث مسلسل "ولاد الشمس" فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم

قال الفنان أحمد مالك إن فكرة مسلسل "ولاد الشمس" الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني 2025، كانت في الأصل لديه، حيث كانت بمثابة البذرة الأولى للمشروع، قبل أن يقوم الكاتب والسيناريست مهاب طارق بتحويلها إلى قصة متكاملة، تتضمن خطوطًا درامية وشخصيات متنوعة.

تصريحات أحمد مالك خلال لقائه مع الإعلامية مني الشاذلي

أوضح "مالك" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، أن الفكرة استلهمها من الشارع، حيث يرى الفنان دائمًا ما يدور حوله، ويشعر برغبة في تسليط الضوء على قضايا تهم المجتمع من خلال عمل فني يتفاعل معه الجمهور ويشعر به. وأضاف أن للمجتمع ومؤسساته دورًا في مساعدة الأفراد وتوعيتهم، وكذلك للفن رسالة هامة في التوعية ودعم القضايا الإنسانية، وهو ما دفعه لاختيار موضوع المسلسل.

كما أشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، درس التمثيل، ما ساهم في تغيير نظرته إلى الفن وتطوير أدواته. ووجه نصيحة للشباب بضرورة الإيمان بأفكارهم والسعي لتحقيقها بالمثابرة والإصرار. كما أعرب عن امتنانه للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي وثقت في فكرته وساندته هو وطه دسوقي، ومنحتهما الفرصة كمبدعين شباب. مؤكدًا على أهمية تعاونه مع "دسوقي"، قائلًا: "أنا من غير طه في المشروع ده، والمصحف ولا حاجة".

في سياق آخر، تحدث الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي رحلتهما في العمل على المسلسل، مؤكدين أن حلم العمل معًا بدأ منذ سنوات، وتحقق أخيرًا بفضل إيمان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقدراتهما.

قال أحمد مالك: "دايمًا في المهنة بتلاقي الناس اللي شبهك، وأنا كنت بحلم أكون جزء من جيل جديد زي ما حصل مع الأجيال اللي سبقتنا. الأفلام اللي طلع فيها مجموعة شباب سويًا زي (إسماعيلية رايح جاي) و(مافيا) و(شورت وفانلة وكاب) كانت ملهمة جدًا بالنسبة لنا. من هنا، بدأنا نحلم بتقديم جيل جديد يحمل رؤيته الخاصة، وبدأت الحكاية بيني وبين طه من أول ما اشتغلنا مع بعض".

تصريحات طه دسوقي



أما طه دسوقي، فأكد أن التوقيت كان مثاليًا لهذا التعاون، حيث قال: "أنا ومالك كنا بنتكلم من زمان عن إننا عايزين نشتغل سوا. حسينا إن الوقت ده هو وقتنا كشباب، كل واحد عنده حاجة يضيفها للتاني بروح صافية ومن غير تنافس. والنتيجة إن كل واحد فينا ساعد التاني على الإبداع بشكل أكبر".



أضاف "دسوقي": "الفن لعبة جماعية، سواء مسلسل أو فيلم، لازم يكون فيه روح التعاون والمشاركة علشان العمل ينجح، وده اللي حسّينا بيه في (ولاد الشمس)".

وعن بداية تعارفهما، قال أحمد مالك: "اتعرفنا على بعض في مسلسل (بيمبو)، وكان بينا احترام مهني كبير. كنا دايمًا شايفين بعض من بعيد وعندنا رغبة في التعاون. ولما الشركة المتحدة جمعتنا في (ولاد الشمس)، حسّينا إن الحلم بيتحقق".