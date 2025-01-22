انت الأن تتابع خبر «مش هتصدق النتيجة!!»..قم بشرب الموز والقرفة قبل النوم بساعة والنتيجة ستذهلك حقا لن تتخيل ما سيحدث لك بعد 5 أيام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الموز مفيد جدًا لك فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تمنح جسمك الطاقة وتساعدك على الشعور بالراحة، كما أن القرفة مفيدة لك أيضًا إذ يمكنها المساعدة في علاج بعض المشكلات الصحية، كما تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة، في هذه المقالة، سنتحدث عن سبب كون شرب مزيج من الموز والقرفة قبل النوم فكرة جيدة

فوائد الموز بالقرفة

إن تناول الموز والقرفة قبل النوم قد يكون مفيدًا جدًا لك فعندما تتناولهما معًا، يساعدان عقلك على العمل بشكل أفضل ويجعلان من السهل عليك التركيز، وهذا مهم بشكل خاص للرياضيين الذين يحتاجون إلى الكثير من الطاقة لممارسة تمارينهم الرياضية، لذا، فإن تناول الموز والقرفة يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من النشاط والاستعداد لتقديم أفضل ما لديك

الموز للقلب وكيفية تناولة