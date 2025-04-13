حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 05:40 مساءً - علي خامنئي: تقدم إيران المتسارع يثير غضب الأعداء وحيرتهم، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي خلال استقباله عددا من قيادات القوات المسلحة الإيرانية اليوم الأحد أن التقدم الذي حققته إيران أثار غضب وحيرة أعدائها.

وأوضح خلال للقاء الذي عقد بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد أن العداء تجاه إيران لا ينبع من اسمها أو وجودها، بل من كونها دولة مسلمة مستقلة ذات هوية واضحة، لا تعتمد على الآخرين لتحقيق عزتها.

وأشار إلى أن الضجيج الإعلامي والغضب الذي يظهره الأعداء ناتج عن الحراك والتقدم المتسارع الذي تشهده إيران والذي بات ملحوظا حتى من قبل خصومها.

وشدد على أن المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد يجب ألا تستخدم كوسيلة لتجاهل الإنجازات المذهلة التي حققتها إيران، والتي حظيت باعتراف حتى أعدائها.

اعتبر خامنئي القوات المسلحة الإيرانية سورا حول البلاد وملاذا للشعب أمام أي معتد، مؤكدا ضرورة التعزيز المتواصل للجهوزية القصوى وكذلك تعزيز الرقابة ماديا ومعنويا، قائلا: "قائلا: "إن التقدم الذي حققته ايران قد أثار غيظ وسخط ضامري السوء للبلاد، ولا شك ان هناك ضعف في بعض القطاعات كالقضايا الاقتصادية ويجب بذل الجهود لحلها دون شك".

وشدد على أن "الجهوزية المادية" للقوات المسلحة الإيرانية تعني تعزيز القدرات التسليحية والمستوى التنظيمية والمعيشي، بينما "الجهوزية المعنوية" تعني "الإيمان بالهدف والمهام واليقين بعدالة القضية وحقانية المسار"، محذرا من الجهود المعادية التي تسعى لتشويه هذه القناعات.

كم وتطرق إلى الازدواجية في معايير القوى العالمية التي وصفها "بالمتغطرسة" التي تبيح لنفسها امتلاك أفتك الأسلحة بينما تحظر على الآخرين التقدم والتطور الدفاعي.

وختاما أكد أن "القوات المسلحة الايرانية يجب ان تتحلى بأقصى درجات اليقين والإيمان والإرادة والشجاعة والتوكل على الله"، لأن الجيوش الجرارة التي افتقرت لمثل هذه الصفات في التاريخ، قد هزمت.