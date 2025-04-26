نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من ريال مدريد حول أزمة حكم نهائي كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكر ريال مدريد الجمعة عشية نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم أمام غريمه التقليدي برشلونة، التصريحات غير المقبولة التي أدلى بها حكم المباراة حيال تعرضه للضغوطات من قبل قناة النادي الملكي، وطالب الاتحاد الإسباني لكرة القدم باتخاذ إجراءات.

وجاء في البيان عشية المباراة المقررة، السبت، في إشبيلية: هذه التصريحات التي صدرت علانية قبل 24 ساعة ضد أحد المشاركين في النهائي، تظهر، مرة أخرى، العداء الواضح والجلي من جانب هؤلاء الحكام تجاه ريال مدريد.

وأضاف: حتى التصريحات الأكثر إثارة للدهشة، والتي حملت نبرة تهديدية، وفي إشارة إلى وحدة الحكام، استُخدمت للإعلان عن تدابير أو أفعال مزعومة تقل كثيرًا عن مبادئ العدالة والموضوعية والنزاهة التي ينبغي أن تسود قبل ساعات فقط من حدث كروي يجذب انتباه مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، نظرًا لخطورة ما حدث، يأمل ريال مدريد أن يتصرف المسؤولون في الاتحاد الإسباني لكرة القدم وهيئة التحكيم وفقًا لذلك، ويتخذون التدابير اللازمة للدفاع عن هيبة المؤسسات التي يمثلونها.

في الوقت ذاته، ترددت تقارير غير مؤكدة في إسبانيا أن نادي ريال مدريد يفكر في مقاطعة نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة بعد رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم طلبه بطرد الحكم الرئيسي ريكاردو دي بورغوس بينغويتكسيا.