نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوغارتي يدخل دائرة الأضواء العاطفية بعلاقة جديدة مع عشيقة مبابي السابقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إعلامية، يوم الجمعة، أن نجم مانشستر يونايتد، مانويل أوغارتي، يعيش علاقة عاطفية جديدة مع جورجيا ماي هيث، العارضة البريطانية التي سبق أن ارتبط اسمها بالنجم الفرنسي كيليان مبابي.

وكان أوغارتي، صاحب الـ 24 عامًا، قد انتقل إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر هذا الموسم، حيث يحتل فريقه المركز الـ14 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تذبذب مستواه داخل الملعب، يبدو أن اللاعب الأوروغوياني يعيش أوقاتًا مستقرة خارج المستطيل الأخضر، بعدما كشفت التقارير عن ارتباطه بجورجيا، التي ظهرت في وقت سابق برفقة مبابي خلال عشاء عام 2021، كما قضت معه إجازة في مراكش مطلع 2024.

وتحظى جورجيا بمتابعة واسعة على مواقع التواصل، حيث يتابعها أكثر من 50 ألف شخص على "إنستغرام" و225 ألفًا عبر "تيك توك"، وهي تتنقل بين أستراليا ولندن.