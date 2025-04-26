نيبينزيا: روسيا ستخصص 5 ملايين دولار لإمداد سوريا بالغذاء

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا ستخصص 5 ملايين دولار عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للإمدادات الغذائية إلى سوريا.

وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "على الرغم من القيود المالية التي فرضها الغرب على بلدنا، إلا أننا تمكنا مؤخرا من تقديم مساهمة طوعية أخرى لميزانية برنامج الأغذية العالمي، سيتم استخدام 5 ملايين دولار منها لتوريد المواد الغذائية إلى سوريا".

وأشار نيبينزيا إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) "تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع السلطات السورية بشأن طرق تنفيذ مشروع بقيمة 8 ملايين دولار تموله روسيا لإعادة الزراعة في البلاد".

وفي وقت سابق أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال مباحثاته مع نظيره التركي نوح يلماز في إسطنبول الحاجة إلى تسوية الوضع في سوريا.

كما شدد بيان لوزارة الخارجية الروسية لاحقا على ضرورة تنسيق الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تسوية مستدامة في سوريا مع الالتزام الصارم بمبادئ احترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.