للحفاظ على صحة الفم في رمضان والعيد: نصائح خبيرة لابتسامة أكثر صحة

من المؤكد، علميًا بالدرجة الأولى وعلى المستوى الشخصي في الدرجة الثانية، أن للصيام فوائد عديدة. فكثيرٌ منا تتحسن صحتهم بُعيد الصيام، إن لجهة خسارة بعض الوزن الزائد، أو لجهة تحسين بعض المشاكل الصحية التي نعاني منها.

فالصيام له مفاعيل إيجابية كبيرة على تنظيم مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، التخلص من سموم الجسم، كبح الشهية والإقبال على الأكل، ضبط مستويات السكر في الدم، تجديد خلايا الجسم وتعزيز الحالة المزاجية والصحة النفسية.

الدكتورة ريما عبد الله استشارية أمراض اللثة ومستشارة صحة الفم لدى ليسترين

لكنه لا يخلو من بعض المشكلات أو التغييرات التي تؤثر سلبًا على صحة الصائم؛ ومنها صحة الفم والأسنان. وبحسب الدكتورة ريما عبد الله، استشارية أمراض اللثة ومستشارة صحة الفم لدى ليسترين؛ فإن رمضان وعلى الرغم من كونه شهر التأمل والانضباط والنمو الروحي، إلا أنه يجلب معه بعض التغييرات في الروتين اليومي، بما في ذلك العناية بصحة الفم. فالصيام لساعاتٍ طويلة، وتغيَر أنماط الأكل، وانخفاض استهلاك المياه يمكن أن يؤدي إلى مشكلاتٍ شائعة مثل رائحة الفم الكريهة وتراكم البلاك.

لذا من الضروري الحفاظ على صحة الفم ونظافته خلال رمضان، ولاحقًا في العيد، من خلال اتباع مجموعةٍ من العادات الصحية التي تُخبرنا عنها الدكتورة عبدالله. إنما بداية؛ دعينا نتعرف سويًا على أسباب مشكلات الفم الصحية في رمضان.

مشكلات الفم الصحية في رمضان: أسبابٌ وعوامل

يشرح موقع "ويب طب" في النقاط التالية، الأسباب التي تجعل الفم أكثر عرضةً للإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة وتغيَر رائحة الفم وغيرها:

تناول الأطعمة الصحية والإكثار من شرب الماء يُعزَزان صحة الفم والأسنان في رمضان

1. طول ساعات الصيام: الجفاف أبرز مشكلات نتيجة الصيام لفتراتٍ طويلة، خصوصًا في حال عدم الاهتمام بالتغذية الجيدة وشرب ما يكفي من السوائل بعد الإفطار. وهو م يؤدي أيضًا إلى جفاف الفم بسبب قلة إفراز اللعاب والتأثير على ميكروبيوم الفم، فتزيد فرص التعرَض للتسوس وأمراض اللثة.

2. تنظيف الأسنان بطريقة خاطئة: إذا تمعّنتِ بطريقة تنظيف أسنانكِ، فقد تجدين بعض الأخطاء غير المقصودة؛ كأن تقومي بتنظيفها مرة واحدة في اليوم، أو تنظفيها بطريقة عشوائية سريعة، وبالتالي لا يتم التخلص تمامًا من بقايا الطعام. في حين أنه وخلال شهر رمضان، ينبغي عليكِ أن تكون أكثر وعيًا للوقت، وتُنظفي أسنانكِ لدقيقتين كاملتين، مع استخدام معجونٍ غني بالفلورايد.

3. تناول الكثير من السكريات: بخلاف بقية شهور السنة، فإننا نميل لتناول الحلويات بكثرة في رمضان، خاصةً في السهرات الرمضانية والزيارات العائلية بعد الإفطار. حذاري عزيزتي من الإفراط في تناول الحلويات وعدم التنبه للكمية، لأن ذلك لكن يمكن أن يزيد من خطر تآكل الأسنان وإصابتها بالتسوس.

4. تناول المشروبات السكرية والحمضية: بسبب الشعور بالعطش، يلجأ معظمنا لشرب الكثير من العصائر والمشروبات الباردة على الإفطار؛ وغالبًا ما تكون هذه المشروبات عبارة عن عصائر حمضية ومشروبات غازية أو سكرية مثل الجلاب والتمر هندي وغيرها، ما يؤثر سلبًا على صحة الفم والأسنان.

5. إهمال شرب الماء: مع قلة إنتاج اللعاب أثناء الصيام، لا بد من شرب كميةٍ كافية من الماء بعد الإفطار، لتعويض الجفاف وتحفيز إفراز اللعاب الذي يحمي الأسنان واللثة، وهو الأمر قد الذي يهمله البعض.

صحة الفم: قضيةٌ هامة تتعدى الشكل الجميل

لا تقتصر صحة الفم على الابتسامة المشرقة فقط، بل إنها عنصرٌ أساسي للصحة العامة والرفاهية.

يعاني 3.5 مليار شخص حول العالم من أمراض الفم، فيما يواجه 90% من البالغين شكلًا من أشكال التهاب اللثة. والأمر الأكثر خطورة، أن أمراض اللثة ترتبط بحالات صحية مُزمنة مثل أمراض القلب والسكري. لذا، فإن الحفاظ على نظافة الفم خلال شهر رمضان لا يتعلق فقط بصحة الفم، بل يمتد ليؤثر على صحتكِ العامة.

صحة فمكِ في رمضان والعيد: اهتمامٌ إضافي

تنظيف الأسنان مرتين في رمضان ضروري للحفاظ على الأسنان والفم

وفقًا للدكتورة عبدالله، يؤثر الصيام لساعاتٍ طويلة على صحة الفم؛ حيث يؤدي الامتناع عن شرب الماء طوال اليوم إلى جفاف الفم وانخفاض إنتاج اللعاب، وهو المسؤول عن تنظيف الفم من البكتيريا. وهذا قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة وزيادة خطر تراكم البلاك ومشكلات اللثة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة التي يتم تناولها خلال السحور والإفطار قد تؤثر على صحة الفم. فالقهوة، ومنتجات الألبان، والحلويات يمكن أن تترك بقايا على الأسنان، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالتسوس والتهابات اللثة إذا لم يتم تنظيفها جيدًا.

نصائح للعناية بالأسنان خلال رمضان والعيد

لكل مشكلةٍ حل؛ ومشاكل الفم والأسنان يمكن علاجها والتخفيف منها من خلال اتباع خطوات العناية التالية التي تقدمها الدكتورة عبدالله لقارئات "دوت الخليج":

1. اتبَاع روتين العناية الفموية الثلاثي: تنظيف الأسنان، خيط الاسنان ، والمضمضة

لا يكفي تنظيف الأسنان بالفرشاة فقط، بل يجب استكمال الروتين باستخدام خيط الاسنان وغسول الفم. يساعد استخدام غسول الفم في محاربة البلاك، والقضاء على البكتيريا، والحفاظ على انتعاش النفس.

للحفاظ على صحة الأسنان واللثة:

• استخدمي فرشاة أسنانٍ ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، ونظَفي أسنانكِ بعد السحور وبعد الإفطار لحمايتها من التسوس.

• استخدمي حوالي 45 سم من خيط الأسنان، ولفيه حول أصابعكِ، ثم مرَريه بلطف بين الأسنان وفقًا لانحناء كلَ سن.

• استخدمي غسول الفم يوميًا قبل النوم، لإزالة البكتيريا من المناطق التي يصعب الوصول إليها، والحفاظ على انتعاشٍ طويل الأمد.

2. الحفاظ على الترطيب وتناول الأطعمة المفيدة للفم

لا تكثري من تناول الحلويات التي تضر بصحة الأسنان في رمضان

يمكن أن يساعد الترطيب واختيار الأطعمة المناسبة، في الحفاظ على انتعاش الفم. وللوقاية من جفاف الفم ورائحة الفم الكريهة:

• اشربي كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

• تناولي الفواكه والخضروات مثل التفاح والخيار، والتي تساعد على تنظيف الأسنان بشكلٍ طبيعي.

• أضيفي الزبادي إلى نظامكِ الغذائي، فهو يساعد على تحقيق توازن البكتيريا في الفم.

• امضغي أعشابًا طبيعية مثل النعناع والبقدونس بعد الإفطار، لإنعاش رائحة الفم بطريقةٍ طبيعية.

في المقابل، يُفضل تقليل استهلاك القهوة والأطعمة السكرية والمشروبات الحمضية، لأنها قد تُسبَب تصبغ الأسنان، وتسوسها، ورائحة الفم الكريهة.

في الختام؛ فإن صحة الفم والأسنان في العموم مهمةٌ ومحورية، لارتباطها الوثيق بصحتنا العامة وتجنيبنا العديد من المشاكل الصحية أو تفاقم حالاتٍ مزمنة مثل السكري وأمراض القلب. وتزداد أهمية العناية بصحة الفم والأسنان في رمضان بسبب الصيام وقلة شرب الماء خلال النهار.

لذا واظبي على اتباع إرشادات الأطباء المختصين في الاهتمام بصحة فمكِ وأسنانكِ، لتتمتعي خلال عيد الفطر ليس فقط بأسنانٍ جميلة وإنما صحية أيضًا.