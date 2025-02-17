سعر الريال السعودي أمام العملات اليوم الإثنين 17 فبراير 2025

رياض - احمد صلاح - في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، يظل الريال السعودي يحافظ على مستويات قوية أمام العملات الأجنبية والعربية. نقدم لكم تفاصيل أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين 17 فبراير 2025.

أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي

اليورو: 3.93500 ريال سعودي

3.93500 ريال سعودي الدولار الأمريكي: 3.75050 ريال سعودي

3.75050 ريال سعودي الجنيه الاسترليني: 4.72441 ريال سعودي

4.72441 ريال سعودي الدولار الأسترالي: 2.38859 ريال سعودي

2.38859 ريال سعودي الريال القطري: 1.03246 ريال سعودي

1.03246 ريال سعودي الجنيه المصري: 0.07409 ريال سعودي

0.07409 ريال سعودي الدرهم الإماراتي: 1.02112 ريال سعودي

1.02112 ريال سعودي الريال اليمني: 0.01512 ريال سعودي

0.01512 ريال سعودي الدرهم المغربي: 0.37701 ريال سعودي

0.37701 ريال سعودي الليرة التركية: 0.10353 ريال سعودي

0.10353 ريال سعودي الدينار الأردني: 5.28618 ريال سعودي

5.28618 ريال سعودي الدينار الكويتي: 12.15848 ريال سعودي

12.15848 ريال سعودي الدينار البحريني: 9.95114 ريال سعودي

9.95114 ريال سعودي الريال العماني: 9.74154 ريال سعودي

9.74154 ريال سعودي الدينار الليبي: 0.76715 ريال سعودي

هذه الأسعار تعكس قوة الريال السعودي في السوق العالمية، مما يؤكد مكانته كواحد من العملات الأكثر استقرارًا في المنطقة. تابعونا للحصول على تحديثات يومية حول أسعار العملات.