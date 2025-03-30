العالم اليوم - المكسيك تحظر الوجبات السريعة بالمدارس.. لهذا السبب

انتم الان تتابعون خبر المكسيك تحظر الوجبات السريعة بالمدارس.. لهذا السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 مارس 2025 03:24 صباحاً - دخل حظر بيع الوجبات السريعة في المدارس في أنحاء المكسيك حيز التنفيذ، يوم السبت، بحسب ما أعلن المسؤولون، في محاولة من البلاد للتصدي لواحدة من أسوأ حالات انتشار السمنة والسكري في العالم.

وتستهدف الإرشادات الصحية، التي تم نشرها لأول مرة في الخريف الماضي، بشكل مباشر المنتجات المصنعة المملحة والمحلاة التي أصبحت جزءا أساسيا من حياة أجيال من الأطفال المكسيكيين، مثل المشروبات السكرية من عصائر الفواكه، ورقائق البطاطس المعبأة، وشرائح لحم الخنزير الاصطناعية، والفول السوداني المغلف بالصويا بنكهة الفلفل الحار.

وأعلنت وزارة التربية المكسيكية على منصة "إكس" عن تطبيق القانون قائلة: "وداعا للوجبات السريعة!"، وشجعت الأباء على دعم الحملة الحكومية من خلال طهي وجبات صحية لأطفالهم.

وبموجب النظام الجديد في المكسيك، يجب على المدارس الاستغناء عن أي طعام أو شراب يظهر عليه حتى شعار تحذير واحد يشير إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من الملح أو السكر أو السعرات الحرارية أو الدهون.