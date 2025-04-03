العالم اليوم - تعليق رسمي من سوريا على "العدوان الإسرائيلي"

انتم الان تتابعون خبر تعليق رسمي من سوريا على "العدوان الإسرائيلي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أبريل 2025 02:19 صباحاً - وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا، في انتهاك سافر للقانون الدولي وسيادة الجمهورية العربية السورية".

وأضافت: "شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين. ويشكل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".

وتابعت: "في وقت تسعى فيه سوريا لإعادة الإعمار بعد 14 عاماً من الحرب، تأتي هذه الاعتداءات المتكررة في سياق محاولة إسرائيلية واضحة لتطبيع العنف مجدداً داخل البلاد، مما يقوض جهود التعافي ويكرس سياسة الإفلات من العقاب".

ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي وتعهداتها بموجب اتفاقية فصل القوات لعام "1974. كما حثت الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية المعنية على "اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا التصعيد ومنع المزيد من الانتهاكات".

وشنت إسرائيل غارات استهدفت مركز البحوث العملية في حي مساكن برزة شمال العاصمة دمشق ومطار حماة العسكري ومطار التيفور شرق مدينة حمص .

وفي جنوب سوريا تصدت مجموعات مسلحة محلية في محافظة درعا لرتل عسكري إسرائيلي قرب سد الجبلية غرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي بعد تقدم رتل عسكري إسرائيلي باتجاه تل الجموع.