محمد رمضان يعتذر لـ ياسمين صبري: لا عتاب بين الأحباب وجه الفنان محمد رمضان اعتذارا للفنانة ياسمين صبري بعد ما حدث بينهما من سوء تفاهم خلال لقائها في حفل سحور قبل إقرأ المزيد

وجه الفنان محمد رمضان اعتذارا للفنانة ياسمين صبري بعد ما حدث بينهما من سوء تفاهم خلال لقائها في حفل سحور قبل أيام.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على Instagram رسالة مكتوبة وجه فيها اعتذاره.

وقال محمد رمضان: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك ورسالتي إلى زميلتي الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري "لا عتاب بين الأحباب" وكل سنة وإنتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك".

وكانت ياسمين صبري تعرضت لموقف محرج خلال حضورها حفل سحور "ميديا هب سعد جوهر"، وذلك خلال لقائها بالنجم محمد رمضان في الحفل.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للموقف، عندما هنأت ياسمين صبري محمد رمضان بأحد أعماله الفنية قائلة "مبروك يا ابني"، ليرد عليها رمضان قائلا: "ابنك! إنت مجنونة!".

وفوجئت ياسمين صبري برد فعل محمد رمضان لتنصرف في حالة من الحرج، وحرص منظمو الحفل على احتواء الموقف.