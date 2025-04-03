دنيا سمير غانم توجه رسالة للجمهور بعد نجاح عايشة الدور

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 08:30 صباحاً - تألقت النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، والذي تم عرضه في ماراثون دراما رمضان المبارك 2025.

ونشرت دنيا سمير غانم فيديو به الأغاني المتنوعة التي كانت في المسلسل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام كتبت دنيا "عايزة أشكركم على كل ردود الأفعال الحلوة واستقبالكم لكل أغاني مسلسل عايشة الدور، وكل ردود الأفعال الحلوة.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم بجانب دنيا سمير غانم، منهم ، عمر الشناوي و رحاب الجمل و ليلي عز العرب و نور محمود وفدوي عابد ومن شباب الجامعه أميرة أديب، احمد عصام، أحمد فاضل، محمد عمرو الليثي، فرح عزت، چويا، وماجد القلعي وعبد الرحمن ظاظا ومحمد مغاوري وأمجد الحجار ومن الأطفال سليم مصطفي وريتال عبد العزيز وغيرهم كثير من الفنانين.

المسلسل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.