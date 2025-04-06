الرئيس السيسى يصطحب ماكرون فى جولة بشوارع القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 11:25 مساءً - اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون في جولة فى شوارع القاهرة.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، حيث سيعقد اجتماعًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الاثنين ، وأعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية ستعقد في اليوم نفسه في القاهرة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.