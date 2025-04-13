الحصان ديوتي يتوج بكأس الخيول المهجنة وبلاست أوف يظفر بكأس الخيول العربية وصحار يحقق كأس خيول الإنتاج المحلي

فـي ختام موسم سباقات الخيل

تصوير ـ راشد الطوقي ومحمد البلوشي:

اسدل الستار مساء امس الاول على موسم سباقات الخيل 2024 - 2025 بمضمار الرحبة لسباقات الخيل والذي نظمه الاتحاد العماني للفروسية والسباق ونادي سباق الخيل، ورعى ختام السباق صاحب السمو السيد ملك بن شهاب بن طارق آل سعيد وبحضور السيد منذر بن سيف البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني للفروسية والسباق وعدد كبير من ملاك ومدربين وجمهور غفير من محبي سباقات الخيل.

شهد السباق الختامي مشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة الأصيلة تنافست في خمسة أشواط أبرزها الشوط الثالث سباق (ميناء خصب) على كأس الخيول المهجنة الأصيلة والشوط الرابع سباق (ميناء الدقم) على كأس الخيول العربية المستوردة والشوط الخامس سباق (ميناء سلطان قابوس ) على كأس الخيول العربية الأصيلة الإنتاج المحلي.حيث يتنافس ملاك الخيل والمدربون والفرسان لتحقيق الفوز والإنجاز نظير جهودهم بعد موسم حافل من المنافسة القوية، وقد جاءت نتائج السباق على النحو الاتي.



اس إس ار الصمود يتفوق

بعد منافسة شديدة منذ انطلاق الشوط والمسمى بسباق ميناء صحار للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر تفوق المهر إس إس الصمود لمالكه سالم بن سعيد الرشيدي وفارسه حمد بن سلطان المالكي ومدربه خالد بن سيف المالكي على منافسيه بجدارة في زمن مميز، وجاء في المركز الثاني المهر يسعى لمالكه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن وفارسه آدم بن طالب البلوشي ومدربه محمد بن عيسى البلوشي، وحقق المركز الثالث المهر بي اف الشهم لمالكه ومدربه احمد بن حمود الرقادي وفارسه عامر بن علي الراسبي.

بوسدرة يحسم الشوط

استطاع الحصان ابو سدرة لمالكه ملهم بن شخبوط السعدي وفارسه محمد بن محمود الفارسي ومدربه عبدالله بن سليمان الفارسي ان يحسم سباق ميناء صلالة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر ويحتل المركز الاول، وجاء في المركز الثاني الحصان نيسال الشام لمالكه محمود بن عبدالرحيم الرئيسي وفارسه وثاب بن سعيد البلوشي ومدربه محمد بن عيسى البلوشي، تلاه في المركز الثالث الحصان بوكانيرو للخيالة السلطانية وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه فهد بن عبادي الحجري.

أودي تو ديوتي يخطف الصدارة

تمكن الحصان أودي تو ديوتي من خطف صدارة سباق ميناء خصب للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 لمالكه ماجد بن علي المعمري، وفارسه عيسى بن محمد البلوشي، ومدربه موسى بن محمد البلوشي.

تلاه في المركز الثاني الحصان لوست أدين لمالكه سالم بن سعيد الرشيدي، وفارسه حمد بن سلطان المالكي. ومدربه خالد بن سيف المالكي، أما المركز الثالث فكان من نصيب الحصان ووتش ماي سيكس لمالكه أنور بن سالم المهري، وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي. ومدربه، نبراس بن سالم السيابي.

بلاست أوف و أداء متميز

قدم الحصان أر بي بلاست أوف لمالكه صاحب السمو السيد سعود بن. حارب آل سعيد وفارسه عامر بن علي الراسبي. ومدربه أحمد بن إبراهيم البلوشي، أداء مميزا طيلة انطلاق سباق ميناء الدقم للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر ليتوج بالمركز الأول، وخطف المركز الثاني الحصان حزام لمالكه ماجد بن علي المعمري، وفارسه آدم بن طالب البلوشي. ومدربه محمد بن سالم السيابي، أما المركز الثالث فكان من نصيب الحصان سعد للخيال السلطانية وبقيادة الفارس المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه فهد بن عبادي الحجري.

صحار يختتم الموسم

اختتم الحصان صحار موسم السباقات بعد سيطرته على مجريات سباق ميناء السلطان قابوس للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر ومحافظته على الصدارة منذ انطلاق الشوط وحتى نهايته، ليتوج بالمركز الأول لمالكه ماجد بن علي المعمري وفارسه أنس بن سالم. السيابي ومدربه محمد بن سالم السيابي تلاه في المركز الثاني الحصان زد اف السرور لمالكه عادل بن عبيد المخمري. وفارسه آدم بن طالب البلوشي، ومدربه محمد بن سالم السيابي. وجاءت في المركز الثالث الفرس، جي أس. عذبة لمالكها جمال بن سالم الشبيبي، وفارسها حمد بن عامر الغنيمي، ومدربها عامر بن سالم الغنيمي.

فقرات متنوعة

تخلل أشواط السباق استعراض الركب الموسيقى (الأول والثاني ) الراجل من السرية الأولى لموسيقى الحرس السلطاي العُماني، وقدمت مجموعة شيقة من المقطوعات الموسيقية التي تفاعل معها الحضور.

تكريم

بعد انتهاء السباق قام صاحب السمو السيد ملك بن شهاب بن طارق آل سعيد بتسليم الكؤوس على الفائزين في الأشواط الخمسة، كما كرم راعي الحفل افضل مالك خيل وكان من نصيب الخيالة السلطانية، وأفضل مدرب كان من نصيب المدرب أحمد بن إبراهيم بن عبد الكريم البلوشي. وجائزة الفرسان المتقدمين كانت من نصيب الفارس آدم بن طالب بن نصيب البلوشي، أما بطل الواهو كان من نصيب المالك ماجد بن علي المعمري، كما كرم. راعي السباق الملازم أول سيف بن حمد الجامودي، والمنسق الطبي مروان النيري، بعد ذلك قدم السيد منذر بن سيف البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني للفروسية والسباق هدية تذكارية لراعي السباق.

لقاء مع مالك الخيل صحار وبطل التوليد ماجد بن علي المعمري، حيث قال : بداية أبارك لنفسي، هذا الإنجاز الذى تحقق هذا اليوم وحصولي على درع الواهو، كأفضل مالك توليد في سلطنة عمان، وهذا الإنجاز لم يأتي من فراغ، حيث تعتبر تربية الخيل وراثة ورثناها بعد ذلك أصبحت هواية والآن أصبحت صناعة. ونحن في مرحلة الصناعة، وهذه الصناعة تحتاج لها اهتمام أكثر ورعاية أكثر ولله الحمد لقد حققنا هذا الانتصار من خلال الحصان صحار، والذي أكد أحقيته في هذا الشوط وطبعا صحار من توليد مربط الريف بولاية صحم. وتدرج من العام الماضي من سن 3 سنوات إلى هذا العام، وحقق طبعا درع الواهو لهذا الموسم كأفضل مهر توليد في سلطنة عمان.

واضاف المعمري ان مربط الريف، حقق العديد من هذه الإنجازات في هذا العام منها كأس جلالة السلطان للمواطنين وحصل أيضا، مربط الريف على إحد عشر كأسا في مزرعة الرحبة وكذلك على 3 كؤوس في دولة الإمارات العربية المتحدة ولله الحمد المسيرة مستمرة والإنجازات مستمرة بإذن الله وأتقدم بالشكر الجزيل إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على اهتمامه ودعمه المستمر لسباقات الخيل وملاك الخيل.