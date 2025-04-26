الأحمر المدرسي لكرة القدم والطاولة فـي البطولة الخليجية المدرسية

تصوير ـ معاذ الشكيلي : يشارك الاتحاد العماني للرياضة المدرسية ممثلا في المنتخب المدرسي لكرة القدم والمنتخب المدرسي لكرة الطاولة في البطولة الخليجية للرياضة المدرسية والتي تقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ٢٧ إبريل الجاري إلى ١ مايو القادم على ملاعب مدارس أكاديمية وعد وغادرت بعثة الفريق ظهر يوم امس السبت إلى مدينة جدة بوفد يرأسه فهد بن خلفان المشايخي أمين السر العام بالاتحاد العماني للرياضة المدرسية، ويضم (١٧) لاعبا من منتخب كرة القدم، وثلاثة لاعبين من منتخب كرة الطاولة. ويشارك في البطولة منتخبات السعودية البلد المستضيف، والبحرين والكويت والإمارات بالإضافة إلى منتخبنا الوطني. وسوف تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد بنظام تجميع النقاط. ويبدأ منتخبنا المدرسي مشواره في كرة الطاولة اليوم الأحد بلقاء منتخبي البحرين والكويت ويلتقي غدا الاثنين منتخب الكويت على أن يختتم مبارياته أمام المنتخب السعودي يوم الأربعاء القادم بينما يبدأ منتخب كرة القدم مشواره بلقاه المنتخب البحرين مساء غدا الإثنين، ثم يلتقي المنتخب السعودي مساء بعد غد الثلاثاء يتبعه لقاء المنتخب الإماراتي يوم الأربعاء القادم، ويكون اللقاء الأخير أمام منتخب الكويت يوم الخميس الأول من مايو وهو موعد ختام البطولة.

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