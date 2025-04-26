انتخاب عبدالرحيم الدروشي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للريشة الطائرة

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للريشة الطائرة، الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدروشي رئيس اللجنة العمانية لألعاب المضرب، نائباً لرئيس الاتحاد العربي للريشة الطائرة للفترة (2025-2028)، فيما تم انتخاب مي عبيد الرشيد من المملكة العربية السعودية رئيسة للاتحاد بعد منافسة مع مرشح العراق فان شوقي. جاء ذلك خلال انعقاد أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للريشة الطائرة مؤخراً بالصين، على هامش اجتماعات الاتحادات الدولية والآسيوية والعربية للريشة الطائرة، وحضر اجتماع الاتحاد العربي عدد 18 دولة من أصل 21 دولة عضو في الاتحاد. وقد شارك رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدوسي في اجتماعات الاتحادات الدولية والآسيوية والعربية للريشة الطائرة والتي أقيمت خلال الفترة من 23 وحتى 27 أبريل في مدينة شيامن الصينية، حيث بدأت باجتماع الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة الذي ناقش مجموعة من القضايا والسياسات المستحدثة، بالإضافة إلى شركات الرعاية والتسويق المعتمدة، والبطولات والأنشطة القادمة، تلى ذلك إقامة منتدى الاتحاد الدولي للريشة الطائرة الذي يتناول طرق تطوير اللعبة الريشة الطائرة في النطاق المحلي واستدامة الأنشطة التي تتبناها الاتحادات الرياضية، وجاء بعد ذلك موعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للريشة الطائرة الذي تمت فيها انتخابات اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد.

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