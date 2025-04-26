نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف سائق بالهيئة العامة للنظافة لتفريغه حمولة مخلفات بشارع البوهي وتحويله للنيابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بإيقاف السائق التابع لهيئة النظافة والتجميل صاحب الواقعة المكلف بقيادة السيارة عن العمل وتحويله للنيابة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حياله.

وذلك في ضوء رصد محافظة الجيزة لمقطع فيديو متداول لواقعة قيام سيارة نقل مخلفات بإلقاء حمولتها بالطريق العام في شارع البوهي بإمبابة بالمخالفة لضوابط العمل.

كما شمل قرار محافظ الجيزة إجراء حركة تغييرات لمسؤولي النظافة بالقطاع شملت رئيس قطاع نظافة إمبابة ومدير نظافة إمبابة ومدير الرصد ومشرفي الرصد ومدير الجراج ومدير الحركة بالجراج ومدير أمن الجراج وذلك للتقصير في أعمال المراقبة لحالة النظافة في الشارع وحركة وخط سير المركبة.

وفي تصريحات له أكد محافظ الجيزة أنه لن يتهاون في التعامل مع أية مخالفة أو تقصير.

مشددا على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل باتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف الرقابة على أعمال جمع ونقل القمامة والمخلفات من مختلف الأحياء والقطاعات وإيداعها بمحطات المناولة والمقالب العمومية بما يعود في النهاية على الحالة العامة للنظافة بالشوارع.

ومن جانبه أشار اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل إلى أنه فور رصد الفيديو المتداول تم تفريغ الكاميرات بمحيط الموقع المذكور للتأكد والوقوف على السائق المخالف لتعليمات وضوابط العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.