أكثر من 1500 مشارك فـي ماراثون المحافظات بولاية نـزوى

تغطية ـ سالم السالمي:

نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب «ماراثون العُمانية للنطاق العريض للمحافظات – محطة الداخلية بالتعاون مع مكتب محافظ الداخلية، وتنظيم من شركة سابكو للرياضة، وبدعم من العُمانية للنطاق العريض والذي استضافته ولاية نـزوى بمحافظة الداخلية صباح أمس بمشاركة أكثر من 1500 مشارك من مختلف الفئات العمرية، وبدأت السباقات من أمام بوابة سوق نزوى التاريخي، وشملت أربعة سباقات رئيسية هي: سباق 10 كيلومترات، وسباق 5 كيلومترات، وسباق المرح لمسافة 2.5 كيلومتر، وسباق الأطفال وشهد السباق مشاركة عدد من العدائين المحليين والدوليين، حيث تُوّج أمين سويدا ونادر إسماعيل بالمركزين الأول والثاني على التوالي في فئة 10 كيلومترات للذكور، فيما حصدت سارة تشيجيني وحنان عبدالله على المركزين الأول والثاني على التوالي في فئة 10 كيلومترات للإناث. وفي سباق 5 كيلومترات، أحرز جايمي برايس على المركز الأول وماجد الجهضمي على المركز الثاني للذكور، بينما حصدت خلود السعدية على المركز الأول وأميمة الهنائية على المركز الثاني في فئة الإناث.وعبّر عدد من المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث، مشيدين بروعة المسار الذي مر عبر معالم نزوى التاريخية العريقة مثل سوق نزوى الشهير والحارات القديمة، مما أضفى على التجربة أجواء استثنائية جمعت بين الرياضة والثقافة. وأكد عامر العيسري مدير الفعاليات في شركة سابكو للرياضة أن الماراثون يهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة المجتمعية وتعزيز السياحة الرياضية، مشيرًا إلى أن المشاركة الكبيرة هذا العام تعكس تزايد الوعي بأهمية الرياضة وأسلوب الحياة الصحي في المجتمع العُماني.يأتي تنظيم هذا الحدث الرياضي ضمن سلسلة سباقات ماراثون العُمانية للنطاق العريض للمحافظات التي تُقام في مختلف أرجاء سلطنة عُمان، دعمًا لرؤية عُمان 2040، ولتعزيز موقع السلطنة كمركز إقليمي للفعاليات الرياضية والسياحية.وعلى هامش الماراثون اقيمت العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية في مشهد جميل فكان له بعدا رياضيا وثقافيا وسياحيا وفنيا أعطى لهذه الولاية العريقة إضافة جديدة لمكانتها التاريخية والتراثية والسياحية. رعى ختام فعاليات الماراثون خلفان بن خليفة التوبي مدير دائرة البلدية بولاية نـزوى وبحضور عددا من المسؤولين بوزارة الثقافة والرياضية والشباب، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى والمشاركين.