افتتاح فعاليات دورة المدربين لكرة اليد المستوى التدريبي D

تهدف إلى تطوير وتأهيل الكوادر التدريبية

افتتحت صباح يوم أمس الأحد دورة المدربين المستوى D والتى ينظمها الاتحاد العماني لكرة اليد وبالتعاون مع الاتحادين الدولي والاسيوي وتستمر حتى يوم الخميس المقبل بمشاركة 37 دارسا من سلطنة عمان وبعض الخليجية والعربية. رعى حفل الافتتاح عبير بنت عيسى الزدجالية عضوة مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بحضور المحاضر الدولي الكويتي الدكتور خالد ابراهيم الشرجي ويساعده المحاضر الاسيوي زهير خالد سمحة خبير التحكيم والقائم بأعمال الخبير الفني بالاتحاد.

وفي بداية حفل الافتتاح تحدثت عبير الزدجالية ورحبت بالمحاضرين والمشاركين في الدورة التى تأتى فى إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد على تأهيل وتطوير المدربين الوطنيين وصقلهم بأفضل الدورات التدريبية، من أجل الاطلاع على اخر التطورات التى طرأت في مجال التدريب للمراحل السنية والفريق الأول وطالبت الزدجالية المشاركين في الدورة الاستفادة من جميع المحاضرات التى تشتمل عليها الدورة العملية والنظرية حتى يخرجون من الدورة بحصيلة معرفية كبيرة ستساهم في صقل مواهبهم التدريبية.

وقد قسمت محاضرات الدورة باللجنة الاولمبية العمانية والصالة الرياضية بنادي عمان وتشتمل الدورة على العديد من المحاضرات العملية والنظرية من ابرزها؛ قواعد كرة اليد المصغرة وفلسفة كرة اليد المصغرة والمهارات الاساسية وستكون محاضرات اليوم الثاني عن فلسفة التدريب للمدربين الشباب والتقييم وتطوير وحدات وخطط الدروس وتنظيم المجموعات ومحاضرات اليوم الثالث ستكون عن اللعب الجماعي ( الهجوم والدفاع ) ومقدمة في منهجية واساليب تعليم كرة اليد ومحاضرات عملية في الصالة الرياضية عن تمارين الاحماء ولعبة تمهيدية ولعبة مصغرة والتهدئة، اما محاضرات اليوم الرابع ستكون مناقشة الجلسة العملية « منهجية واساليب تعليم كرة اليد ( التعليم الحركي الاساسي والتطور) واليوم الخامس محاضرات عن ممارسة التقييم العملي لجميع المشاركين في الدورة .

يشارك في الدورة كل من: عبدالله بن حمدان البلوشي وماجد بن خميس اليعقوبي وحمد بن محمد الحكماني وعبدالله بن مبارك المخيني وصلاح بن علي الدغيشي وهاني بن سليمان الدغيشي ومازن بن سليمان الدغيشي وسامي بن سبيت الكندي وطاهر بن سالم النظيف و احمد بن سليمان الشحي وقيس بن حمد الحسني و بدر بن ناصر الحسني و عارف بن غلام البلوشي و ماجد بن حمد الحسني وعبدالرحمن بن محمد آل عزان ويحيى بن خميس المعشري و عبدالله بن خميس العلوي ووائل بن خليفة المنذري والمنتصر بن سليم البلوشي و جاسم بن خميس المنوري وثاني بن عبدالله النوفلي و ميار بنت جميل البدرية و احمد بن سليمان الهنائي وموسى بن محمد المحرمي وعلي بن ابراهيم البلوشي وخليل بن خميس المعشري وعبدالله بن عزيز الغيثي وعمار بن امير الشكيلي وسعيد النوبي وماجد بن خميس اليعقوبي وعلي بن حسن المعولي وخالد بن عبدالله الدائري ووليد بن امير المعولي واليمني عامر مبارك عمر والمصري محمد سليمان فهمي والكويتي مشاري العتيبي والكويتي صالح الجماز.