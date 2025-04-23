رئيس فنزويلا يهاجم نظيره السلفادوري لاقتراحه تبادل سجناء

كاركاس ـ ا.ف.ب: وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره السلفادوري نجيب بوكيلة بأنَّه «منتهك متسلسل لحقوق الإنسان» بعد أن اقترح الأخير تبادل 252 فنزويليًّا رحَّلتهم الولايات المتَّحدة ومحتجزين حاليَّا في بلاده بعدد مماثل من «السجناء السياسيين» الفنزويليين المحتجزين في بلدهم. وقال مادورو خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي إنَّ بوكيلة هو «منتهك ممنهج ومتسلسل لحقوق الإنسان»، مطالبًا رئيس السلفادور بـ»أن يفرج بدون أية شروط عن» مواطنيه المرحَّلين من الولايات المتحدة والمحتجزين في السلفادور.

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