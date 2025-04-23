24 قتيلا في هجوم بكشمير

نيودلهي ـ ا.ف.ب: قُتل 24 شخصا على الأقل في الشطر الهندي من كشمير عندما أطلق مسلحون النار على مجموعة من السياح، وفقا لمسؤول في الشرطة، في حين قالت السلطات إن الهجوم هو الأسوأ الذي يستهدف مدنيين منذ سنوات. وندّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ب"العمل الشنيع" الذي وقع في منتجع باهالغام، وتعهد "محاسبة" منفذي الهجوم "أمام العدالة". وقال مرشد سياحي إنه وصل إلى مكان الحادث بعد سماع إطلاق نار ونقل بعض الجرحى على ظهر خيل. وأضاف وحيد الذي ذكر اسمه الأول فقط "رأيت بعض الرجال ملقين على الأرض كأنهم أموات". ويأتي هذا الهجوم غداة لقاء مودي مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي يقوم بجولة مدتها أربعة أيام في الهند رفقة زوجته وأولاده الثلاثة. من جهته شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعم الولايات المتحدة للهند، وجاء في منشور له على شبكة للتواصل الاجتماعي "تقف الولايات المتحدة بقوة مع الهند ضد الإرهاب".

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