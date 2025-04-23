وسط تلويح بحرب طويلة فـي رفح واستهداف المساعدات.. شهداء وجرحى فـي تواصل العدوان «الإسرائيلي» والقصف يطول معدات إعادة البناء

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى، حيث قصفت طائرات الاحتلال بشكل متزامن آليَّات وجرافات متوقفة بغزَّة وخان يونس بعضها دخل للقطاع قبل أشهر قليلة لإزالة الركام. وأكد الدفاع المدني أنه يواصل البحث تحت الركام عن جثامين الشهداء نتيجة الدمار الكبير في المنزل المستهدف والمنازل المجاورة. واستهدف جيش الاحتلال بثلاث غارات جوية أرضًا زراعية شمال غرب بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزَّة. وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصل ١٤ شهيدًا إلى مشفى ناصر والأوروبي بينهم طفلتان بعد قصفهما بالقرب من مفرق ميراج الشرقي بمدينة رفح. ودمَّر جيش الاحتلال عدَّة مربعات سكنية برفح جنوب القطاع. وبعد عام من احتلال المدينة المدمرة، يستعد جيش الاحتلال لاستمرار العدوان لفترة طويلة في رفح، في ظل عدم وجود تعزيزات كبيرة في هذه المرحلة والاحتكاك الذي من المتوقع أن يزداد في المدينة. كذلك يخطط جيش الاحتلال «الإسرائيلي» ليتولى هو توزيع المساعدات على سكان غزَّة. ووفقًا لصحيفة «يديعوت احرونوت» لم يستبعد نتنياهو أن يكون الجنود هم من يوزعون الغذاء على سكان غزَّة في المستقبل ضمن المساعدات الإنسانية التي من المتوقع استئنافها قريبًا. وكشف جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، عن محور موراج كاملًا، والذي يمتد بطول 10 كيلومترات وعرض 6 كيلومترات، ويفصل مدينة رفح عن قطاع غزَّة. وأمر وزير جيش الاحتلال «الإسرائيلي» بزيادة عرض المحور إلى 6 كيلومترات للسماح بالسيطرة العملياتية بشكل أفضل. سياسيًّا يتوقع أن تنطلق جولة مفاوضات جديدة خلال اليومين المقبلين في محاولة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى بين حماس و»إسرائيل».