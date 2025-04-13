العالم اليوم - بسبب "صواريخ حوثية".. صافرات إنذار تدوي في تل أبيب والقدس

انتم الان تتابعون خبر بسبب "صواريخ حوثية".. صافرات إنذار تدوي في تل أبيب والقدس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أبريل 2025 06:24 مساءً - انطلقت صافرات الإنذار على نطاق واسع في مدينتي القدس وتل أبيب ومحيطهما في إسرائيل، تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق مقذوف من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار قبل وقت قصير في عدة مناطق داخل الدولة، تم إطلاق صواريخ على الأرجح من أراضي اليمن. قمنا بمحاولات اعتراض ونتائجها قيد الفحص، وقد تم تفعيل الصافرات وفقًا للسياسة المعتمدة".

وسُمع دوي صافرات الإنذار في القدس حوالي الساعة 1816 بالتوقيت المحلي (1516 بتوقيت غرينتش).