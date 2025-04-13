وزير الخارجية والهجرة يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 08:28 صباحاً - "عبدالعاطي" يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لدعم المرشح المصري وأحقيتها في الحصول على هذا المنصب الدولي الرفيع نظرًا لمكانتها الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتمتع بها

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت الموافق ١٢ ابريل ٢٠٢٥، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، بحضور الوزير المفوض وائل عبد الوهاب مدير حملة الترشيح، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها السيد وزير الخارجية بصورة دورية لمتابعة ملف الترشيح المصري.

قام الدكتور خالد العناني باطلاع الوزير عبد العاطي على آخر التطورات الخاصة بحملة الترشيح، بما ذلك الزيارة التي قام بها الي العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في المقابلات التي عقدها المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للمرشحين لمنصب المدير العام يوم ٩ إبريل، والتي مثلت محطة هامة في مسار الترشيح المصري، حيث استعرض خلالها د. العناني رؤيته الانتخابية التي جاءت بناء على الرؤى التي استمع إليها خلال جولاته الانتخابية طيلة العامين الماضيين، والتي شملت أكثر من ٤٥ دولة. كما تناول اللقاء خطة التحرك المستقبلية لحملة الترشيح، تمهيداً للانتخابات التي سوف تجرى في شهر أكتوبر ٢٠٢٥.

وقد أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أن الحملة سوف تستمر في حشد الدعم الدولي للترشيح المصري والعربي والأفريقي خلال الفترة المقبلة، لافتاً الي الأهمية التي توليها مصر لدعم المرشح المصري، وأحقيتها في الحصول على هذا المنصب الدولي الرفيع بالنظر الي المكانة الاقليمية والدولية الرفيعة التي تتمتع بها، ودورها الريادي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة.