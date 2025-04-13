”مصر جميلة” تصل الشلاتين: الثقافة تفتح أبواب الإبداع في الجنوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 06:31 مساءً - تنطلق غدًا الأحد بمدينة الشلاتين فعاليات برنامج "مصر جميلة" أحد المبادرات الثقافية المهمة التي تنفذها وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار دعمها المستمر لاكتشاف وتنمية المواهب في المحافظات الحدودية.

البرنامج، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، يستهدف تقديم مساحة حقيقية للشباب في المناطق النائية لإبراز قدراتهم الفنية والإبداعية، ويأتي تزامنًا مع انطلاق الدورة الثانية من معرض الشلاتين للكتاب، الذي يقام بمقر قصر ثقافة الشلاتين، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة وهيئة الكتاب.

سيكون قصر ثقافة الشلاتين محور هذا النشاط الثقافي المكثف، حيث يستضيف ورش البرنامج تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتنظيم الإدارة العامة لرعاية المواهب بقيادة المخرج محمد صابر، وبتوجيه من الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية.

وتستمر الفعاليات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً حتى يوم الخميس 17 أبريل، متضمنة ورش متنوعة في الفنون التشكيلية، الموسيقى، المسرح، الأدب، والأداء الحركي، يقودها نخبة من الفنانين المتخصصين بهدف صقل مواهب المشاركين وتطويرها.

هذه المبادرة تأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لكل ربوع مصر، مع التركيز على تمكين أبناء المحافظات الحدودية وإشراكهم في المشهد الإبداعي الوطني، في خطوة تعكس تنوع الهوية الثقافية المصرية وتبرز مواهب فريدة من قلب الجنوب.